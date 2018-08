Lozano wil bijzondere prestatie van Robben en De Jong evenaren

PSV is samen met AZ de enige foutloze ploeg na de eerste twee speelrondes van de Eredivisie. De regerend kampioen hoopt die status te behouden op bezoek bij PEC Zwolle, waar men de afgelopen drie seizoenen steeds aan het langste eind trok. Opta blikt vooruit op het duel in het MAC3PARK Stadion, zaterdag vanaf 20.45 uur.

O PEC Zwolle verloor negen van de laatste tien Eredivisie-duels in eigen huis met PSV en won in deze reeks alleen in september 2014 van de Eindhovenaren (3-1).

O PSV scoorde minimaal drie keer in zes van de laatste zeven competitiewedstrijden tegen PEC Zwolle (allemaal gewonnen).

O Acht van de negen treffers van PSV tegen PEC Zwolle in de laatste drie Eredivisie ontmoetingen vielen in de 65ste minuut of later.

O PEC Zwolle pakte slechts vier punten in de laatste twintig Eredivisie-duels met een regerend landskampioen en won geen van deze twintig ontmoetingen (vier keer gelijk, zestien nederlagen).

O Gustavo Hamer schoot in de eerste twee speelronden acht keer zonder succes, alleen Hakim Ziyech nam dit seizoen het vijandelijk doel vaker onder vuur zonder te scoren (tien keer).

O Alleen Ajax (drie) kreeg minder schoten op doel tegen dan PEC Zwolle in de eerste twee Eredivisie-duels (vijf, net als Willem II), PEC zag echter als enige Eredivisie-ploeg de eigen keeper nog geen redding maken.

O Steven Bergwijn kwam dit seizoen tot veertien succesvolle dribbels in de Eredivisie, minstens zes meer dan iedere andere speler in de competitie.

O Hirving Lozano kwam tot scoren in de laatste vier uitwedstrijden die hij speelde in de Eredivisie, deze eeuw lukte het slechts twee PSV’ers om in minstens vijf opeenvolgende uitduels te scoren (Arjen Robben in 2003 en Luuk de Jong in 2015).

O Luuk de Jong scoorde negen keer in zeven Eredivisiewedstrijden tegen PEC Zwolle (allemaal met PSV), enkel Peter Houtman (elf) en John Eriksen (tien) scoorden vaker in de Eredivisie tegen de Blauwvingers.

O Slechts vier trainers wisten hun eerste twee uitduels als trainer van PSV in de Eredivisie te winnen, de laatste die dit lukte was interim-trainer Dwight Lodeweges in 2009, de laatste hoofdtrainer die dit deed was Eric Gerets in 1999.