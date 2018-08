‘Hiddink is topkandidaat voor bondscoachschap bij WK-ganger’

José Néstor Pékerman vertrekt bij de nationale ploeg van Colombia. De bondscoach heeft volgens Radio Blu besloten om zijn aflopende contract niet te verlengen en naar verluidt gaat de bond een buitenlandse opvolger aanstellen. Het is mogelijk dat de keuze valt op Guus Hiddink.

Het programma El Alargue de Radio Caracol meldt dat Hiddink in beeld is bij de voetbalbond. De 71-jarige Nederlander was in het seizoen 2015/16 27 wedstrijden actief als interim-manager van Chelsea en daarvoor was hij actief bij onder meer Oranje, Anzhi Makhachkala, Rusland, PSV, Real Madrid en Fenerbahçe.

Hiddink is ‘een van de voornaamste opties’ om het stokje over te nemen van Pékerman. Ook Carlos Queiroz, Gerardo Tata Martino en Juan Carlos Osorio zijn in beeld bij de bond. Het contract van Pékerman loopt op 31 augustus af en het ligt in de lijn der verwachting dat de bond het vertrek van de keuzeheer binnenkort bekendmaakt.

Hiddink werd onlangs ook in verband gebracht met een baan in China. Hij zou in beeld zijn om de bondscoach te worden van de beloften en zou de komende week met zijn technische staf in het Verre Oosten moeten arriveren. Het doel van Jong China is om zich te plaatsen voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokyo.