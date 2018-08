Club Brugge bevrijdt Amrabat van moeizaam huwelijk met Feyenoord

Feyenoord heeft Sofyan Amrabat verkocht aan Club Brugge. De middenvelder zette vrijdag zijn handtekening onder een vierjarig contract bij de regerend kampioen van België, nadat de medische keuring geen problemen aan het licht bracht. Feyenoord ontvangt naar verluidt maximaal tweeënhalf miljoen euro voor Amrabat.

Met zijn transfer komt voor Amrabat een einde aan een moeizaam dienstverband in Rotterdam. Een jaar geleden betaalde Feyenoord vier miljoen euro aan FC Utrecht om de Marokkaans international over te nemen, maar hij slaagde er nooit in om een vaste basisplaats te veroveren en diende onlangs een transferverzoek in. Namens Feyenoord kwam hij tot 21 competitieduels, waarvan 10 als invaller. Zijn contract in De Kuip liep nog drie seizoenen door.

Deze jaargang kwam Amrabat niet in actie in de Eredivisie. Wel begon hij vanuit de basis in de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV en startte hij in de uitwedstrijd tegen AS Trencin vanaf de aftrap. De WK-ganger kon Feyenoord overigens ook inruilen voor andere clubs: FSV Mainz 05 en Sporting Portugal hadden eveneens interesse. Omdat Club dit seizoen uitkomt in de Champions League, gaf Amrabat de voorkeur voor een verhuizing naar Brugge.

“Sofyan heeft bij mij maanden lang aangegeven heel veel moeite te hebben met zijn rol bij Feyenoord”, legt technisch directeur Martin van Geel uit op de clubwebsite. “Dat is heel spijtig te moeten vernemen, omdat concurrentie nu eenmaal bij een topclub hoort. Uiteraard probeer je dat te managen, maar als een speler uiteindelijk per se per direct weg wil, gaat het er uiteindelijk om een oplossing te vinden met altijd het clubbelang voorop en kijkend naar de omstandigheden.”

“Met deze transfersom en de mogelijkheden om in de toekomst nog aanvullende bedragen te ontvangen, hebben we in dit geval deze oplossing gevonden. Niettemin blijft dit een transfer die we bij Feyenoord met tegenzin doen”, vervolgt Van Geel, die laat weten dat Feyenoord niet op zoek gaat naar een vervanger. “Prettig is dat we niet hoeven te reageren. We hebben voldoende middenvelders in de selectie, waaronder een aantal jonge zelfopgeleide spelers die we de ruimte willen geven.”