Per e-mail afgedankt icoon staat voor verrassende rentree bij West Ham

Voor James Collins ligt een bijzondere rentree bij West Ham United in het verschiet. De ervaren verdediger kreeg drie maanden geleden per e-mail te horen dat zijn contract niet verlengd zou worden, maar traint inmiddels weer mee met de selectie van Manuel Pellegrini. Volgens The Sun overweegt de clubleiding om Collins een eenjarig contract te geven.

Collins, die deze donderdag zijn 35ste verjaardag viert, kwam verspreid over twee periodes tot 188 competitieduels voor West Ham. Hij kwam in 2005 over van Cardiff City en speelde vervolgens vier jaar in het toenmalige stadion Upton Park. Na drie seizoenen bij Aston Villa keerde hij terug bij West Ham en speelde Collins nog eens 134 competitiewedstrijden voor the Hammers. De club maakte vervolgens kenbaar dat zijn diensten niet meer nodig waren en zodoende is de 51-voudig international van Wales transfervrij.

Collins, die eerder deze zomer nog in verband werd gebracht met Burnley, was diep geraakt toen hij in mei te horen kreeg dat hij moest vertrekken. "Het is officieel: op 30 juni ga ik weg bij West Ham. Mijn hart is gebroken", schreef hij destijds op Instagram. Nu lonkt echter een terugkeer voor de mandekker. 'Achter de schermen' bij West Ham zouden mensen aan het werk zijn om de Welshman te laten terugkeren, nu er twijfels zijn ontstaan over de verdediging na de nederlagen tegen Liverpool (4-0) en Bournemouth (1-2) in de competitie.

Afgelopen zomer trok West Ham ruim honderd miljoen euro uit om de selectie te versterken. Zo werd centrumverdediger Issa Diop voor 25 miljoen euro weggehaald bij Toulouse, maar vanwege een blessure bij Winston Reid is er toch plek voor een nieuwe stopper. Reid staat twee maanden buitenspel en mede daardoor lijkt de club weer te zijn uitgekomen bij Collins. Hij kan volgens The Sun rekenen op een warm welkom bij zijn oude club; de spelers waren naar verluidt 'verbouwereerd' door de wijze waarop hij drie maanden geleden aan de kant werd gezet.