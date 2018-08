‘Klaas-Jan Huntelaar geen rust geven tegen FC Emmen’

Betweters bestaat deze zomer tien jaar en dat moet gevierd! In het nieuwe seizoen zie je daarom niet alleen de vertrouwde gezichten van Hugo en Koert, maar ook twee nieuwe gezichten. Jeffrey Sam-Sin en Dave van Nielen presenteren namelijk de nieuwe show #KoningsKoppel. Twee vrienden met een ongezouten mening over spelers, trainers en randzaken in zowel binnen- als buitenland!

In aflevering twee blikken de mannen vooruit op de derde speelronde van de Eredivisie. PSV en Ajax hebben twee loodzware Champions League-potjes in de benen. Welk effect heeft dat? Dave is duidelijk: ‘Ten Hag kan het zich niet permitteren om Huntelaar weer op de bank te zetten.’ Ook Jeffrey waarschuwt de Amsterdammers alvast: ‘Anco Jansen is een heel irritante gozer, een Fred Vedette. Maar wel een uitstekende voetballer; alle creativiteit komt van hem.’ Verder ook aandacht voor AZ-Vitesse en de Premier League kraker tussen Manchester United en Tottenham.