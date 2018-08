‘Mario heeft een heel groot financieel aanbod uit China afgeslagen’

Mario Balotelli maakte maandag een einde aan alle onzekerheid over zijn toekomst. De aanvaller ontbrak op de eerste training van OGC Nice, werd in verband gebracht met allerlei clubs, maar besloot toch om bij de club uit de Ligue 1 te blijven. Balotelli had elders meer kunnen verdienen, stelt voorzitter Jean-Pierre Rivère.

“Mario heeft tegen mij gezegd dat als Nice in de top zou blijven meedoen, hij een lange tijd zou kunnen blijven. Als we Europees voetbal zouden halen, zouden we de financiële capaciteit hebben om Mario te behouden, gezien zijn salaris. We hebben uiteindelijk moeten uitleggen dat we hem niet meer hetzelfde salaris konden blijven betalen”, aldus de preses.

“Hij mocht daarom vertrekken, onder bepaalde voorwaarden. Het is dan logisch dat Mario naar aanbiedingen luistert die hem zijn gedaan. Hij ontving bijvoorbeeld een heel, heel groot financieel aanbod uit China. Er zijn maar weinig mensen die zo’n voorstel zouden afslaan. Balotelli sloeg het meteen af, omdat hij op topniveau wilde blijven voetballen.”

Balotelli onderhandelde met onder meer Olympique Marseille, maar koos er uiteindelijk voor om bij les Aiglons te blijven. “We willen dat hij een leidende rol gaat vertolken. We zijn erg blij met de situatie en dat de speler volledig betrokken is bij dit project.” De 28-jarige Balotelli speelde 66 wedstrijden voor Nice en daarin kwam hij tot 43 doelpunten.