‘Bart zou met zijn creativiteit een ideale Ajax-speler zijn’

Bart Ramselaar kwam dit seizoen nog geen minuut in actie voor PSV. De middenvelder ontbrak dinsdag in de Champions League-voorrondewedstrijd tegen BATE Borisov (2-3) zelfs in de selectie van de Eindhovenaren. Mocht Ramselaar vertrekken, dan moet hij volgens Sjors Ultee naar een voetballende ploeg gaan.

Bij een team dat creatief en aanvallend voetbal speelt, komt de 22-jarige Ramselaar het beste tot zijn recht, zo vertelt de voormalig assisent-trainer van FC Utrecht in een interview met het Algemeen Dagblad: “Ze hebben al flink ingekocht op het middenveld, maar echt, Bart zou met zijn creativiteit een ideale Ajax-speler zijn.”

“Of een club met dezelfde spelfilosofie. Hij zou bij het Spaanse voetbal passen.” Ramselaar maakte in de zomer van 2016 voor minimaal 4,75 miljoen euro de overstap van FC Utrecht naar PSV, maar een onbetwiste basisspeler is hij nooit echt geworden in het Philips Stadion. In 69 wedstrijden kwam hij tot 7 doelpunten en 6 assists.

Toch denkt Ultee niet dat Ramselaar te vroeg een stap omhoog heeft gemaakt: “Het was meer de vraag: hoe goed speelt-ie op de training? Hoe vaak scoort-ie? Het was bijna een speeltuin. Het was duidelijk dat hij naar een andere club moest waar hij op trainingen, op alle fronten zou worden uitgedaagd.” Ramselaar ligt in Eindhoven nog tot medio 2021 vast.