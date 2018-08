‘Door de veranderde regels mag ik niet meedoen met Jong Ajax’

Siem de Jong rondde donderdag zijn overstap naar Sydney FC af. De middenvelder speelt de rest van het seizoen op huurbasis voor de club uit Australië, al lijkt het erop dat hij openstond voor een langer verblijf bij Ajax. Sinds dit seizoen mogen spelers van 24 jaar en ouder echter niet meer meedoen bij de beloften in de Keuken Kampioen Divisie. Derhalve zag De Jong geen andere optie.

“Mijn doelstelling voor dit seizoen was duidelijk. Ik wilde meer wedstrijden gaan spelen en belangrijk zijn voor het team. Na gesprekken met de trainer kwam het erop neer dat ik meer wedstrijdritme op moest doen en fitter worden, om zo de concurrentie aan te kunnen gaan”, zegt De Jong op de website van zijn werkgever uit Amsterdam.

“Maar door de veranderde regels mag ik niet meer meedoen met Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. Voor mij werd het dus moeilijk veel wedstrijden te spelen. Daarom is deze stap naar Sydney voor mij erg belangrijk. Ik ben ontzettend gemotiveerd om hier de draad op te pakken. Voor mezelf is het belangrijk om weer lekker een serie wedstrijden te spelen en samen met mijn ploeggenoten succesvol te zijn. Uiteindelijk wil elke voetballer graag wedstrijden spelen.”

De Jong werd opgeleid door De Graafschap en maakte op jonge leeftijd de overstap naar Ajax. In Amsterdam brak hij door en groeide hij uit tot aanvoerder. Onder trainer Frank de Boer won hij tussen 2011 en 2014 vier landstitels op rij. Hij vertrok uiteindelijk naar Newcastle United, maar mede door blessureleed kwam hij daar niet uit de verf. In het seizoen 2016/17 werd hij uitgeleend aan PSV en vorig jaar keerde hij definitief terug naar Ajax. In de Johan Cruijff ArenA loopt zijn contract nog twee jaar door.