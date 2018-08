‘Ik kon naar Ajax, maar als Liverpool voorbij komt laat je dat niet liggen'

Oussama Assaidi verliet sc Heerenveen in 2012 voor een avontuur bij Liverpool. De vleugelaanvaller verkoos een dienstverband bij the Reds boven Ajax, dat ook geïnteresseerd was. Achteraf weet Assaidi dat hij eigenlijk eerst naar de Amsterdammers had moeten verkassen, zo vertelt hij in Bij Andy in de Auto.

“Ik kon naar Ajax, maar als Liverpool voorbij komt laat je dat niet links liggen. Het werd me verweten dat ik niet naar Ajax ging. Ik weet ook wel dat ik eerst naar Ajax had gemoeten en dan pas een stap moest maken. Dan kom je wat groter binnen. Ik ben voor vier miljoen euro gehaald. In Engeland is dat wisselgeld”, weet Assaidi, die uiteindelijk geen vaste waarde werd bij Liverpool. Na een huurperiode bij Stoke City verkaste hij in januari 2015 naar Al-Ahli in de Verenigde Arabische Emiraten.

“Je moet daar echt groot binnenkomen. Ik speelde ook met Jordan Henderson. Ze haalden hem voor twintig miljoen en hij was gewoon een miskoop in het eerste jaar”, vervolgt de vleugelaanvaller, die sinds december 2016 onder contract staat bij FC Twente. “Omdat hij twintig miljoen heeft gekost, wilde hij zich laten zien. Nu is hij aanvoerder en speelt hij iedere week. Ook bij het Engelse elftal. Je moet gewoon groot binnenkomen. Dan word je ook serieus genomen bij een grote club.”

Assaidi vertelt dat zijn huurperiode bij Stoke City goed verliep. “Ze wilden me overkopen voor acht miljoen, maar toen kwam Dubai. Geld ophalen? Om eerlijk te zijn wel. Je weet nooit hoe het in je carrière loopt. Achteraf had ik iets anders moeten doen. Ik was toen 24”, besluit de zeventienvoudig international van Marokko.