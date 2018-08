Tagliafico baalt: ‘Het is jammer, want het was niet mijn bedoeling’

Nicolás Tagliafico stond woensdagavond na afloop van de 3-1 overwinning op Dynamo Kiev enigszins teleursteld voor de camera van AT5. De Argentijnse linksback was weliswaar blij met de overwinning op de Oekraïense topclub, hij kreeg tijdens de wedstrijd een gele kaart en is derhalve geschorst voor de return van volgende week dinsdag. “Dat doet pijn. Het is voetbal, dat gebeurt soms”, aldus de international, die de assist gaf op de 3-1 van Dusan Tadic.

“Ik ga er alles aan doen om de jongens te steunen zodat we ons kwalificeren”, aldus Tagliafico, die zijn gele kaart wel kan begrijpen. “Het ging per ongeluk. Ik keek naar de bal en tikte per ongeluk de tegenstander aan. Je kunt er een kaart voor geven. Het is jammer, want het was niet mijn bedoeling.”

Ajax moet volgende week een 3-1 voorsprong zien te verdedigen. Tagliafico had het gevoel dat er op eigen veld meer in had gezeten. “We hadden een vierde goal moeten scoren. We moeten dit ook daar laten zien”, aldus Tagliafico, die tegen Standard Luik nog werd uitgeroepen tot Ajacied van de Wedstrijd en ook tegen Dynamo Kiev imponeerde met zijn strijdlust. “Ik wil altijd alles geven voor het team. Zo ben ik gewoon. Op deze manier probeer ik mij te onderscheiden. Ik ben heel blij dat de fans dat zien.”

Tagliafico was blij met de sfeer in het stadion. “Als het publiek zo tekeer gaat, motiveert dat om de tegenstander onder druk te zetten”, besluit de Argentijn. De return in Kiev volgt volgende week dinsdag om 21.00 uur. Als Ajax de voorsprong weet vast te houden, kwalificeert het zich voor de groepsfase van de Champions League.