Druk bij hekkensluiter neemt toe: ‘Niet zo dat ik deze klus heb onderschat’

Voor FC Groningen is het seizoen bijzonder teleurstellend begonnen. In de eerste speelronde ging de formatie van trainer Danny Buijs met 5-1 onderuit tegen Vitesse, terwijl een week later Willem II in Groningen met 0-1 te sterk was. De nieuwe oefenmeester bevestigt tegenover het Algemeen Dagblad dat hij druk voelt.

“Maar dat voelde ik ook toen ik hier begon. Dat is normaal. Bij elke club is er druk. Je moet oppassen dat dit werk je niet 24 uur per dag in beslag neemt. Dit is mijn eerste job bij een profclub. Ik ben in sommige situaties nog zoekende. Het is niet zo dat ik deze klus zwaar heb onderschat, maar duidelijk is wel dat trainer zijn bij een profclub meer is dan alleen trainingen geven en wedstrijden coachen”, zegt Buijs, die deze zomer overkwam van Kozakken Boys.

In zijn eerste weken als eindverantwoordelijke bij FC Groningen liet Buijs enkele keren blijken geen blad voor de mond te nemen. “Volgens mij moet je dingen benoemen zoals je ze ziet. Goed is goed, slecht is slecht”, zegt de oefenmeester, die wel erkent dat het soms ‘lastig’ is. “Als ik ’s avonds in bed lig en alles door mijn hoofd gaat, dan denk ik weleens: wat kan ik wel óf niet zeggen? Wat had ik beter anders kunnen zeggen? Ik wil mezelf zijn en geen toneelstukje opvoeren.”

“De waarheid komt altijd wel een keer boven tafel. Als je er eerder omheen draaide, dan sta je helemaal voor joker”, vervolgt Buijs. Hij weet dat FC Groningen op dit moment niet van ‘het kaliber FC Utrecht, Vitesse en AZ’ is. “Maar daaronder zit een grote groep clubs waarin de verschillen klein zijn. Daar horen wij bij. Dan is het maar net: wie heeft een topjaar? Bij wie zit het mee? Wie kan zijn beste spelers behouden en de verwachtingen het beste managen?”