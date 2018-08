Ten Hag overweegt opnieuw spelers te sparen: ‘Dit duel heeft zijn tol geëist’

Ajax wist woensdagavond het heenduel van het tweeluik met Dynamo Kiev met 3-1 te winnen. De Amsterdammers moeten volgende week in Oekraïne plaatsing voor het hoofdtoernooi van de Champions League zien veilig te stellen. Tussen de twee duels met Dynamo Kiev in ontvangt Ajax komende zaterdag FC Emmen en Erik ten Hag sluit niet uit dat hij spelers zal sparen.

“Deze wedstrijd heeft zijn tol geëist. We zullen kijken welk plan we gaan trekken voor de wedstrijd van zaterdag tegen Emmen. Het heeft er ook mee te maken hoe spelers uit deze wedstrijd zijn gekomen”, zo tekent het Algemeen Dagblad op uit de mond van Ten Hag. Eerder besloot de oefenmeester in de eerste competitiewedstrijd tegen Heracles Almelo al vier basisspelers rust te geven.

Zonder Nicolas Tagliafico, Lasse Schöne, Frenkie de Jong en Klaas-Jan Huntelaar bleef Ajax tegen de Almeloërs steken op een 1-1 gelijkspel, wat tot de nodige kritiek op Ten Hag leidde. “Ik herhaal mezelf, maar we hebben meer dan elf basisspelers. We kunnen dus één of twee spelers wisselen. Maar we moeten het nog even bekijken”, aldus Ten Hag, wiens ploeg FC Emmen zaterdagavond om 18.30 uur ontvangt in de Johan Cruijff ArenA.

David Neres zal er dan in ieder geval niet bij zijn, omdat hij nog geblesseerd is. De Braziliaan is mogelijk weer hersteld van zijn hamstringblessure als Ajax het in Oekraïne opneemt tegen Dynamo Kiev. Het is aannemelijk dat Tagliafico in ieder geval wel zal spelen tegen FC Emmen, aangezien hij geschorst is voor de return van de vierde voorronde van de Champions League.