Van Leeuwen: ‘We zijn het Chelsea van de Keuken Kampioen Divisie’

FC Twente begon afgelopen vrijdag met een 2-1 overwinning op Sparta Rotterdam aan het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. Ted van Leeuwen, technisch directeur in Enschede, weet dat de club niet bij iedereen in de competitie geliefd is. “We zullen goodwill moeten terugwinnen, ja”, zegt Van Leeuwen in gesprek met Voetbal International.

“We zijn het Chelsea van de Keuken Kampioen Divisie. No one likes us, in voetballand. Nu wordt het allemaal ook wel een beetje overdreven, maar het kleeft wel aan ons. Wij moeten er maar mee omgaan en dat wordt lastig zat”, stelt de technisch eindverantwoordelijke bij FC Twente. Hij werkte vorig seizoen bij het Deense Esbjerg fB, dat via de play-offs wist terug te keren op het hoogste niveau.

Van Leeuwen heeft lessen getrokken uit het seizoen van Esbjerg op het tweede niveau. “Clubs kwamen naar ons en speelden in een fatsoenlijk stadion, als ze de eerste twintig minuten doorkwamen, werden ze ineens brutaal, want ze leefden ook nog. Vaak maakten ze de eerste goal en gingen wij naar voren rennen en uit de counters werden we geslacht. We verloren bijna alle punten thuis”, weet Van Leeuwen, die naar eigen zeggen ook veel heeft geleerd van Franco Baresi.

Hij vroeg aan de Italiaan wat het was om speler van AC Milan te zijn. “Hij zei: Vincere, sempre vincere. Altijd moeten winnen. Moesten ze na een wedstrijd tegen Marseille voor de Champions League naar het diepe zuiden om tegen Bari te voetballen, dat klaar was voor de wedstrijd van zijn leven”, aldus Van Leeuwen, die dat bij FC Twente ook ziet gebeuren. “In Enschede gaan veel clubs de wedstrijd van hun leven spelen in dat geweldige stadion met die fantastische grasmat. En wijzelf zijn nog niet klaar.”