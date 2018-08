‘We lieten zien dat Ajax zich niet comfortabel voelt als wij de bal hebben’

Ajax won woensdagavond met 3-1 van Dynamo Kiev en zette daarmee een grote stap in de richting van de groepsfase van de Champions League. Alyaksandr Khatskevich, trainer van de Oekraïense topclub, blijft strijdbaar en geeft zijn ploeg nog voldoende kans om de achterstand in de return van volgende week in Kiev goed te maken.

Op de persconferentie gaf Khatskevich na afloop aan dat hij en zijn ploeg zich nog niet gewonnen geven. “In de tweede helft lieten we zien dat Ajax zich niet comfortabel voelt als wij de bal hebben”, wordt de trainer geciteerd door Voetbal International. “Maar ook in die fase, net als voor rust, leden we veel balverlies. Toch weet ik zeker dat het in Kiev een heel andere wedstrijd wordt. Daar zullen we meer gaan aanvallen, zonder de defensie uit het oog te verliezen.”

Ajax kwam in de Johan Cruijff ArenA al in de tweede minuut op voorsprong. Donny van de Beek scoorde door een fout van doelman Denis Boyko. “Na die individuele fout kwamen we snel langszij. En bij een stand van 1-1 hadden we misschien een strafschop moeten hebben. Ik heb de beelden nog niet teruggezien, dus ik weet het niet honderd procent zeker. Wij probeerden door het midden aan te vallen met korte passes. Ajax viel met man en macht aan. Er lagen veel kansen op de counter.”

Ajax-trainer Erik ten Hag sprak op zijn beurt van een goede uitgangspositie voor de Amsterdammers. "Het was een geweldige wedstrijd in een geweldige entourage. Een super wisseling weer met de fans en we hebben een prima wedstrijd op de mat gelegd. Met 3-1 gewonnen, dat is een prima uitgangspositie”, aldus de coach tegenover Veronica. De return staat voor volgende week dinsdag (21.00 uur) op het programma.