‘Clubs die Ziyech écht willen hebben, hadden allang kunnen toeslaan’

In eerste instantie leek het erop dat Hakim Ziyech Ajax deze zomer zou gaan verlaten. Naarmate de deadline van de transferwindow nadert, speelt de middenvelder nog altijd in het shirt van de Amsterdammers. Sjoerd Mossou schrijft in het Algemeen Dagblad dat een langer verblijf bij Ajax steeds verstandiger wordt.

“Wie hem dezer dagen ziet voetballen bij dit Ajax, nog één stap verwijderd van de groepsfase van de Champions League, zou haast een vaderlijke hand op zijn schouder willen leggen in de trant van: Blijf toch nog maar even, Hakim”, stelt Mossou. Hij merkt op dat het voor hem zelf ook een betere keuze wordt om te blijven. “De spelersmarkt is in Engeland en Italië al gesloten. Clubs die hem écht willen hebben, en die een duidelijke rol zien voor een specifiek type zoals hij, hadden allang kunnen toeslaan.”

“Maar net zo belangrijk: Ziyech heeft bij Ajax nog alles te winnen”, vervolgt de journalist. Na de 3-1 overwinning in de heenwedstrijd van het tweeluik met Dynamo Kiev staat Ajax op de drempel van plaatsing voor het hoofdtoernooi van de Champions League, waar Ziyech tot dusver nooit speelde. “Het is maar ernstig de vraag of dat ook bij een Spaanse, Duitse of Franse club reëel is. De strijd om zijn eerste landstitel in Nederland ligt nog helemaal open.”

“En bovenal: juist bij dit Ajax heeft en krijgt Ziyech alle ruimte om te excelleren. Om elke wedstrijd met plezier, vrijheid én verantwoordelijkheid te spelen”, aldus Mossou. “Op het WK bleek in de nationale ploeg van Marokko nog maar eens dat Ziyech niet in elke speelwijze, niet in elke rol optimaal tot zijn recht komt. Bij Ajax kan dat onder Erik ten Hag en zijn werkvriend ­Alfred Schreuder wél, desnoods met rugnummer 22.”