Ödegaard voelt vertrouwen van Real Madrid: ‘Het was een mooie ervaring’

Vitesse deed deze week zaken met Real Madrid en wist Martin Ödegaard te strikken. De negentienjarige middenvelder komt op huurbasis over van de Koninklijke. Trainer Leonid Slutsky is in zijn nopjes met de komst van de Noors international. De aanvallende middenvelder is op zijn beurt blij met de club uit Arnhem. “De speelwijze van Vitesse past heel goed bij mij. Ik heb tegen Vitesse gespeeld en ik weet hoe lastig het is om van hen te winnen. Het is beter om met Vitesse te spelen dan tegen Vitesse”, klinkt het.

Ödegaard tekende op zestienjarige leeftijd al een contract bij Real Madrid en kwam de afgelopen twee seizoenen op huurbasis uit voor sc Heerenveen. “Hij is een grote speler. Voor ons is het een ideale aanwinst, want wij waren op zoek naar een vervanger voor Mason Mount en Martin Ödegaard is een vergelijkbaar type speler. Hij is ook een speler die creativiteit in zijn spel heeft”, aldus Slutsky in De Telegraaf.

In Friesland kwam Ödegaard veelvuldig in actie op de rechterflank, terwijl Slutsky bij Vitesse een rol voor hem heeft weggelegd als ‘nummer tien’. “Ik kan op meerdere posities spelen, maar als middenvelder voel ik me het meest op mijn gemak. Dat was een goed signaal. Maar niet alleen de positie speelt een rol. Ook de ideeën die de trainer heeft over voetbal vond ik heel indrukwekkend”, vertelt hij.

Ödegaard staat al drie jaar onder contract bij Real Madrid, maar kwam desondanks niet verder dan twee officiële wedstrijden in de hoofdmacht. Hij kwam niet voor in de plannen van de nieuwe trainer Julen Lopetegui en mocht dus opnieuw verhuurd worden. “Ik heb de hele voorbereiding meegemaakt bij Real Madrid en ik heb ook wat speeltijd gekregen in wedstrijden tegen goede tegenstanders. Het was een mooie ervaring”, aldus Ödegaard. “Ik voel me goed bij Real Madrid. Ze bekommeren zich echt om mij en er spreekt vertrouwen uit dat ze vast willen houden aan het contract, dat loopt tot medio 2021.”

Mogelijk maakt Ödegaard zondag tegen AZ al zijn debuut voor Vitesse. “Hij heeft getraind bij Real Madrid, maar weinig vriendschappelijke wedstrijden gespeeld”, aldus Slutsky. “We moeten kijken wanneer we hem voor honderd procent kunnen gebruiken. Maar ik ben niet bang om tegen AZ al een beroep op hem te doen.”