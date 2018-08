Frenkie de Jong: ‘Hij is nog wel een stuk groter dan ik op dit moment’

Frenkie de Jong werd woensdag door bondscoach Ronald Koeman opgeroepen in de voorselectie van het Nederlands elftal. De middenvelder annex verdediger van Ajax mag hopen op een debuut tegen Peru of Frankrijk. De Ajacied ziet een debuut in de afscheidswedstrijd van Wesley Sneijder tegen Peru wel zitten. “Uiteindelijk is die wedstrijd voor Sneijder en niet voor mij, maar het zou wel heel mooi zijn als ik dan debuteer”, vertelt De Jong.

Van een wisseling van de wacht durft de 21-jarige De Jong nog niet te spreken. “Ik denk dat Sneijder nog wel een stuk groter is dan ik op dit moment. Qua lengte niet? Nee, dat niet, haha”, aldus De Jong tegenover De Telegraaf. Hij was niet compleet verrast door het besluit van Koeman om hem op te nemen in de voorlopige selectie. “Ik hoorde hier en daar wel dat ik er vorig seizoen al bij had kunnen zitten, als ik niet geblesseerd was geweest.”

De Jong speelde woensdagavond negentig minuten mee in de wedstrijd van Ajax tegen Dynamo Kiev (3-1) in de strijd om een plek in de groepsfase van de Champions League. “3-1 is een goede uitslag. Het had nog beter gekund. De eerste helft was goed, jammer van die tegengoal uit die corner. In de tweede helft hadden we iets meer moeten voetballen. Als we dat uit doen, wordt het toch gevaarlijk”, zei De Jong na afloop tegenover FOX Sports.

“Als we uit zo spelen als dat we de eerste helft hebben gespeeld, moet het goed komen. We hebben een goede uitgangpositie. We moeten het daar afmaken.”, aldus De Jong, die zaterdag met Ajax hoopt te spelen tegen FC Emmen. Hij hoopt niet dat trainer Erik ten Hag gaat rouleren. “Liever niet natuurlijk, maar het is aan de trainer. Ik voel me gewoon fit. Ik heb wat kleine tikjes gehad, maar ik kan gewoon spelen zaterdag.”