‘PSV wacht druk slot van transferperiode na zware blessure Thomas’

PSV staat voor een druk slot van de transferperiode. De Eindhovenaren houden rekening met het vertrek van diverse spelers, terwijl de regerend landskampioen zelf de orgen en ogen openhoudt. Aankoop Ryan Thomas raakte woensdag namelijk zwaar geblesseerd aan zijn knie en ligt er volgens De Telegraaf zeker zes maanden uit. Erick Gutiérrez blijft een optie voor PSV.

Thomas scheurde op een training zijn kruisband, zo bleek uit onderzoek. Het is niet voor het eerst dat PSV een aankoop voor lange tijd kwijt is. Vorig seizoen kwam Maximiliano Romero in januari al naar Eindhoven, maar maakte hij door een blessure pas dit seizoen zijn officiële debuut.

PSV bracht eerder deze zomer al een bod uit op Gutiérrez. Pachuca, de werkgever van de middenvelder, vond dat bod echter veel te laag. Door de blessure van Thomas meldt PSV zich mogelijk nogmaals bij de Mexicaanse club, zo schrijft het dagblad. Daarnaast staat de Australische linksback Aziz Behich van Bursaspor in de belangstelling van PSV.

Er wordt in het Philips Stadion ook rekening gehouden met vertrekkende spelers. Derrick Luckassen werkt namelijk aan een tijdelijke overstap naar het Duitse Hertha BSC. Ook komen er mogelijk nog clubs langs voor Bart Ramselaar en Nicolas Isimat-Mirin.