‘Feyenoord neemt genoegen met verlies en ziet Amrabat vertrekken’

Sofyan Amrabat maakt de overstap van Feyenoord naar Club Brugge af. De Marokkaans international rondt donderdagochtend de laatste gesprekken af en wanneer hij later op de dag de medische keuring met succes weet te doorstaan, zet de middenvelder zijn handtekening onder een contract voor vier jaar bij de regerend landskampioen van België, zo melden diverse media. Volgens Voetbal International ontvangt Feyenoord tweeënhalf miljoen voor Amrabat, die een jaar geleden nog voor vier miljoen euro werd overgenomen van FC Utrecht. De transfersom kan middels bonussen nog oplopen.

Met de miljoenen die Feyenoord ontvangt zal technisch directeur Martin van Geel niet de transfermarkt op gaan. De Rotterdammers hebben ervoor gekozen om talent uit de eigen jeugdopleiding te kans te geven, schrijft De Telegraaf. Amrabat diende onlangs een transferverzoek in bij de clubleiding nadat hij niet veel aan spelen toekwam onder trainer Giovanni van Bronckhorst.

Amrabat kwam vorig seizoen in alle competities nog tot dertig wedstrijden en deed met Marokko mee op het WK in Rusland. Eerder dit seizoen begon hij vanuit de basis in de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV en startte hij in de uitwedstrijd tegen AS Trencin vanaf de aftrap. Amrabat belandde uiteindelijk op de bank en later zelfs op de tribune. Hij wilde meer speeltijd en richtte zijn pijlen anders op een vertrek. Uiteindelijk heeft de trainer voor andere spelers op het middenveld gekozen.

Club Brugge was niet de enige club met interesse. Amrabat, die dit Eredivisie-seizoen nog geen minuut in actie kwam, kon ook naar FSV Mainz 05 en Sporting Portugal. Omdat de Belgische landskampioen dit seizoen uitkomt in de Champions League, gaf Amrabat de voorkeur voor een verhuizing naar Brugge.