Ten Hag: ‘Hij kan er geweldig op gaan, hij is een ’draufgänger‘’

Ajax maakte woensdagavond een goede indruk tegen Dynamo Kiev en heeft door een 3-1 overwinning de groepsfase van de Champions League in zicht. Trainer Erik ten Hag was na afloop tevreden, maar baalde van het tegendoelpunt. Ondanks de treffer van de Oekraïeners spreekt Ten Hag over een ‘prima uitgangspositie’ op weg naar de return.

"Het was een geweldige wedstrijd in een geweldige entourage. Een super wisselwerking weer met de fans en we hebben een prima wedstrijd op de mat gelegd. Met 3-1 gewonnen, dat is een prima uitgangspositie”, aldus Ten Hag na afloop van de overwinning, die tot stand kwam door doelpunten van Donny van de Beek, Hakim Ziyech en Dusan Tadic.

Van de Beek verving de geblesseerde David Neres en volgens Ten Hag heeft zijn plan om op een iets andere manier te spelen goed gewerkt. “Met Ziyech en Tadic en daartussen Donny speelden we met drie 'tienen'. Als je die eerste goal ziet, lijkt me dat wel," aldus de coach, die op voorhand aangaf dat Van de Beek veel diepgang heeft. “Tadic wordt ingespeeld en Donny zit daar ook bij. Precies op het juiste moment komt de bal en is het 1-0.”

Dynamo Kiev kreeg de Johan Cruijff Arena kort stil door vanuit een hoekschop de 1-1 te produceren. "Wij moeten daar de tweede bal verdedigen. Daar moeten we gedisciplineerd in zijn. Net zoals we gedisciplineerder moeten zijn in de posities houden. Want ze konden goed schakelen op het moment dat wij balverlies leden. Dat was helemaal niet nodig, want we konden goed tussen de linies spelen”, zegt Ten Hag. "Toen we dat weer deden in de tweede helft kregen we gelijk weer een geweldige kans met Klaas-Jan (Huntelaar, red.). Dat moeten we blijven doen en blijven spelen, want als je veel balverlies lijdt tegen deze ploeg worden ze sterk.”

In de slotfase werd Van de Beek naar de kant gehaald en uitgeroepen tot Ajacied van de Wedstrijd. “Hij speelde aardig tot goed en hij was leeg, zoals er wel meer leeg waren. Met Dani de Wit krijg je meer energie in de ploeg. Hij kan er geweldig op gaan, hij is een draufgänger en dat zag je ook. We creëerden gelijk weer een kans. Het is zonde dat hij er niet in gaat met Hakim, maar dat kwam door het druk zetten van onder andere Dani de Wit.”