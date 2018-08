Grote ontlading bij Van de Beek: ‘Het deed veel met me, daar zat alles in’

Donny van de Beek startte woensdagavond eindelijk weer eens in de basis bij Ajax. De middenvelder is onder trainer Erik ten Hag zijn basisplaats kwijtgeraakt, maar mocht door een blessure van David Neres in de belangrijke wedstrijd in de play-offs van de Champions League tegen Dynamo Kiev aan de aftrap verschijnen. Van de Beek scoorde al in de tweede minuut en werd uitgeroepen tot ‘Ajacied van de Wedstrijd’.

Op aangeven van Dusan Tadic tekende Van de Beek al vroeg in de wedstrijd voor de openingsterffer. De ontlading was gigantisch bij de Oranje-international. "Dat was een hele ontlading inderdaad, daar zat alles in. Het was geen hele mooie goal, maar het was wel lekker”, aldus Van de Beek tegenover Veronica. "Het deed veel met me. Het was al na twee minuten. Ik mocht weer starten en dan probeer je vol te gaan. Dan is het lekker dat hij er na twee minuten al in ligt."

Van de Beek geeft aan dat hij getergd aan de aftrap verscheen. "Ik wilde heel graag. Belangrijk zijn en mezelf laten zien. Dat is hetgene wat ik moet doen”, klinkt het. Of hij met zijn doelpunt en spel het ongelijk van de trainer heeft bewezen, wilde Van de Beek niet bevestigen. "Nee. Er is genoeg over gezegd. Ik moet nu gewoon als ik de kans krijg mezelf laten zien en is het aan de trainer wie hij opstelt.”

Ajax won uiteindelijk met 1-3. Na Van de Beek waren ook Hakim Ziyech en Dusan Tadic trefzeker voor de Amsterdammers. Volgende week dinsdag staat de return in Kiev op het programma. De ploeg van Ten Hag moet het dan stellen zonder Nicolás Tagliafico. De Argentijnse linksback kreeg geel en is geschorst.