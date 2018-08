De Ligt: ‘Toen werd Dynamo sterker, dat zal in Kiev beter moeten’

Ajax boekte woensdagavond een knappe 3-1 overwinning tegen Dynamo Kiev in de play-offs van de Champions League. Door de zege heeft de ploeg van trainer Erik ten Hag een grote stap gezet in de richting van de groepsfase van het miljardenbal. Aanvoerder Matthijs de Ligt was blij met de overwinning en uitslag, maar had na afloop het gevoel dat er nog meer in had gezeten.

De talentvolle verdediger meldde zich kort na de wedstrijd voor de camera van Veronica nadat hij zich eerst in de Ajax-kleedkamer moest melden. “Wat daar werd gezegd? Dat dit een goed resultaat is, maar dat we er nog niet zijn”, aldus De Ligt. “Ik denk dat dit een prima uitgangspositie is en we tevreden kunnen terugkijken. De eerstvolgende wedstrijd is nu het belangrijkste, daarna komt de uitwedstrijd in Kiev weer.”

Ajax kwam al vroeg op voorsprong via Donny van de Beek, die al in de tweede minuut scoorde. “Ik had het idee dat we ook na de 1-0 goed voetbalden. We hielden druk en creëerden kansen”, aldus De Ligt, die zich vanuit een corner liet verrassen en Dynamo Kiev de 1-1 zag maken. “De bal werd gegeven in de zone en doorgekopt. Toen stonden er achterin bij ons twee man vrij. Ik stond te ver van mijn man vandaan. In de tweede helft hebben we het bij hoekschoppen zo opgelost dat Frenkie (De Jong, red.) wat meer naar rechts ging staan waardoor die lijn werd afgedekt.”

De Ligt kijkt terug op een goede wedstrijd, maar was niet helemaal tevreden. “In de tweede helft liepen we op het einde teveel naar achteren. We lieten toen Dynamo Kiev het spel maken. We raakten te snel de bal kwijt. We hadden grote fases de controle over de wedstrijd, maar op het einde voelden we onze krachten wegvloeien en werden zij sterker. Dat zal in Kiev beter moeten.”