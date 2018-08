Ajax scoort drie keer en zet grote stap richting groepsfase CL

Ajax heeft een grote stap gezet richting de groepsfase van de Champions League. Het team van trainer Erik ten Hag besliste het eerste duel met Dynamo Kiev in de play-offs van het miljardenbal woensdagavond voor eigen publiek in zijn voordeel: 3-1. Die stand stond al na 45 minuten op het scorebord, dankzij doelpunten van Donny van de Beek, Hakim Ziyech en Dusan Tadic. Namens het bezoek scoorde Tomasz Kedziora. Volgende week volgt de return in Oekraïne.

Ajax kreeg in aanloop naar het duel een flinke tegenvaller te verwerken, doordat David Neres moest afhaken met hamstringklachten. Ten Hag besloot de afwezigheid van de Braziliaanse buitenspeler op te vangen door Van de Beek te introduceren op het middenveld en die tactische ingreep leverde Ajax al binnen twee minuten een voorsprong op. Ziyech wist Tadic met een fijn balletje vrij te spelen in het strafschopgebied van Dynamo Kiev, waarna de Serviër oog had voor de doorgekomen Van de Beek. De middenvelder kon niet eens vrij uithalen, maar belandde door een enorme keepersfout van Denys Boyko toch op het scorebord: 1-0. De thuisploeg kende zo een droomstart, maar kon niet lang genieten van zijn voorsprong.

In de vijftiende minuut werd een kopbal van Tamás Kádár na een hoekschop onvoldoende verwerkt door André Onana, waarna de rebound een prooi was voor Kedziora: 1-1. Ajax was de kluts daarna even kwijt, maar herpakte zich in het laatste kwartier voor rust weer. De Amsterdammers kregen het middenveld onder aanvoering van de sterk spelende Frenkie de Jong in handen en namen tien minuten voor rust via de eveneens uitblinkende Ziyech een nieuwe voorsprong. De Marokkaans international beproefde zijn geluk vanaf een meter of zeventien en zag de bal via het hoofd van Dynamo Kiev-verdediger Kádár uiteindelijk binnen ploffen. Daar bleef het vervolgens niet bij in de eerste helft: na een uitstekende voorzet van Nicolás Tagliafico zorgde Tadic twee minuten voor de thee voor een derde Ajax-treffer.

In het eerste kwartier van de tweede helft liet Ajax de teugels ogenschijnlijk vieren. Dynamo Kiev maakte jacht op het doel van Onana, maar ontbeerde stootkracht om het elftal van Ten Hag echt aan het wankelen te brengen. Ajax hield zich op zijn beurt lang koest in aanvallend opzicht, al werd Klaas-Jan Huntelaar halverwege de tweede helft in kansrijke positie in stelling gebracht door Tadic. De spits schoot bij de eerste paal echter hoog over. Ajax leek de controle over de wedstrijd weer te hebben, maar moest twintig minuten voor tijd een tegenvaller verwerken: Tagliafico ontving een gele kaart van arbiter Clément Turpin, waardoor de Argentijnse verdediger de return vanwege een schorsing aan zich voorbij zal moeten laten gaan.

Kort daarna volgde een opleving van Ajax. Huntelaar was dicht bij een vierde Amsterdamse treffer, maar zijn kopbal spatte uiteen op de lat. Negen minuten voor tijd was de veteraan opnieuw gevaarlijk: na een hoekschop dwong hij Boyko tot een redding. Aan de overzijde ging een voorzet van Kedziora ternauwernood aan iedereen voorbij, waardoor de voordelige marge van twee voor Ajax intact bleef. De ploeg van Ten Hag poogde zijn uitgangspositie in de slotfase nog te verfraaien, maar had de pech dat een schot van Ziyech slechts de paal raakte.