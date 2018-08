El Hamdaoui doet zaken met FC Utrecht en slaat volgende slag

FC Utrecht kan Karim Loukili van de loonlijst schrappen. De club uit de Domstad laat woensdagavond via de officiële kanalen weten dat de 21-jarige middenvelder zijn loopbaan voortzet bij Chabab Rif Al Hoceima, afgelopen seizoen de nummer dertien op het hoogste voetbalniveau van Marokko.

Loukili werd in 2013 door FC Utrecht weggeplukt uit de jeugdopleiding van ADO Den Haag en doorliep vervolgens diverse jeugdelftallen. Hij debuteerde nooit in de hoofdmacht, maar kwam de afgelopen twee seizoenen in de Jupiler League, de voorganger van de huidige Keuken Kampioen Divisie, wel regelmatig aan spelen toe namens de beloften. Loukili speelde in totaal 34 officiële wedstrijden voor Jong FC Utrecht, waarin hij goed was voor 3 doelpunten en 3 assists.

Het vertrek van de middenvelder is enigszins opvallend te noemen, omdat hij in januari van dit jaar zijn contract nog had verlengd tot halverwege 2020. "De kansen op speeltijd voor Karim in Jong FC Utrecht waren dit seizoen niet gegarandeerd", licht Directeur Voetbalzaken Jordy Zuidam toe op de website van FC Utrecht. "Daarop heeft Karim, die na lang blessureleed weer fit is, aangegeven elders voor zijn kans te willen gaan. Chabab Rif Al Hoceima wilde Karim graag hebben en zijn we met elkaar tot een passende oplossing gekomen."

Bij Chabab Rif Al Hoceima komt Loukili onder anderen landgenoten Guy Ramos, Mawouna Amevor, Soufian Echcharaf, Rafik El Hamdi, Toni Varela, Abderrahim Loukili en Felitciano Zschusschen tegen. Mounir El Hamdaoui is sinds vorige maand als technisch directeur verbonden aan de Marokkaanse club.