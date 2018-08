Robben: ‘Het is de beste beslissing van mijn carrière geweest’

De Bundesliga gaat komend weekeinde van start en Arjen Robben kan niet wachten om aan zijn tiende voetbaljaargang bij Bayern München te beginnen. De Duitse grootmacht werd de afgelopen zes seizoenen op rij kampioen en Robben gaat voor de zevende landstitel. Twee weken geleden begon de ploeg van trainer Niko Kovac al goed aan het nieuwe seizoen, want door een 5-0 overwinning op Eintracht Frankfurt greep Bayern de Duitse Supercup. “De Bundesliga is weer wat anders, we spelen 34 wedstrijden. Dan heb je pas echt het gevoel: het gaat weer beginnen.”

Robben is blij dat het seizoen weer gaat beginnen. De inmiddels oud-international verwacht dat het een zwaar seizoen gaat worden. “Natuurlijk wordt er gezegd dat de competities in Engeland en Spanje de sterkste zijn, maar ik vind dat de Bundesliga nog altijd erg sterk is”, zegt hij op de clubwebsite. “Het is interessant om te volgen en we moeten alles geven om de titel binnen te halen. Dat is niet zo makkelijk als velen beweren. Het wordt een gevecht dit seizoen.”

Robben maakte in de zomer van 2009 de overstap van Real Madrid naar Bayern en sindsdien speelde hij voor geen andere club. Hij had op nooit gedacht dat hij het tien seizoenen zou volhouden bij der Rekordmeister. “Nee, ik geloof van niet. Ik ben een realist en weet dat het erg snel gaat in de voetbalwereld. Het had ook anders kunnen gaan. Eerst was ik sceptisch en wist ik niet of het de juiste beslissing was. Nu kan ik zeggen dat het de beste beslissing van mijn carrière is geweest.”

Bayern trapt vrijdag af met een wedstrijd tegen TSG Hoffenheim. “Het wordt een zeer, zeer lastige wedstrijd. Winst is niet vanzelfsprekend, ze staan er waanzinnig goed op. Ze hebben in de voorbereiding goede resultaten gehaald tegen sterke teams en in de beker met 6-1 gewonnen. Ze hebben een erg goede ploeg.”