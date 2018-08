Advocaat greep naast Ziyech: ‘We waren eigenlijk al rond’

Dick Advocaat heeft in de zomer van 2016 als trainer van Fenerbahçe naast de komst van Hakim Ziyech gegrepen. Dat vertelde de toenmalige trainer van de Turkse grootmacht woensdagavond bij Veronica. Ziyech was destijds speler van FC Twente en maakte toen voor circa elf miljoen euro de overstap naar Ajax.

Ziyech werd twee jaar geleden veelvuldig in verband gebracht met een overstap naar Fenerbahçe en de geruchten van toen bleken niet uit de lucht gegrepen. "Ik heb hem toen zelf gesproken en hij wilde zelf ook graag komen. Maar Ajax verloor toen (van FK Rostov in de voorrondes van de Champions League, red.) en uiteindelijk ging hij naar Ajax”, aldus Advocaat. “Of het al bijna rond was? Ja, we waren eigenlijk al rond. Ik had al besproken op welke positie hij zou spelen: achter de spitsen, net zoals bij Ajax.”

Vorig seizoen stond Advocaat aan het roer als trainer van Sparta Rotterdam. Hij kwam Ziyech tijdens het seizoen tegen. "Toen hadden we het er nog even over. Waarschijnlijk zal het met het geld te maken hebben, zoals altijd. Maar het blijft een geweldige speler”, besloot Advocaat.

Ziyech tekende in 2016 tot medio 2021 bij Ajax en gaf aan het einde van vorig seizoen aan dat hij deze transferzomer naar een andere club wil verkassen. Hij werd in verband gebracht met clubs als AS Roma, Olympique Lyon en Liverpool, maar vooralsnog is hij speler van Ajax. Trainer Erik ten Hag gaf reeds aan dat hij goede hoop heeft dat de Marokkaans international in de Johan Cruijff ArenA blijft.