‘Mijn idolen zijn Thiago Silva en Ramos, ik hoop op een dag dat niveau te halen’

Sassuolo maakte vorige week bekend Marlon Santos da Silva Barbosa, kortweg Marlon, over te nemen van Barcelona en woensdagmiddag werd de Braziliaanse verdediger ook daadwerkelijk gepresenteerd bij de Italiaanse club. Marlon is blij met zijn nieuwe avontuur en verwacht zich snel aan te kunnen passen aan zijn nieuwe werkgever.

Ondanks het feit dat de 22-jarige stopper vorig seizoen slechts drie wedstrijden speelde voor Barcelona, hield de Catalaanse grootmacht minimaal zes miljoen euro over aan de verkoop aan Sassuolo. Mocht Marlon vijftig wedstrijden spelen voor zijn nieuwe club, dan maken i Neroverdi nog eens zes miljoen euro over richting Camp Nou. "Ik bedank iedereen voor het vertrouwen en kan niet wachten om me te bewijzen. De filosofie van Sassuolo is te vergelijken met die van Barcelona en dat zal het voor mij eenvoudiger maken om me aan te passen", vertelt de aanwinst bij zijn presentatie.

Marlon hoopt in de voetsporen van enkele illustere landgenoten te treden. "Er zijn een boel Braziliaanse verdedigers die het hebben gemaakt in de Serie A. Ik hoop dat Italië voor mij de juiste plek is om me verder te ontwikkelen als speler", vervolgt hij. "Mijn idolen zijn Thiago Silva en Sergio Ramos, dus ik hoop op een dag het niveau van die spelers te halen."

Sassuolo kende afgelopen weekeinde zonder Marlon overigens een uitstekende seizoensouverture in de Serie A. Dankzij een benutte strafschop van Domenico Berardi werd titelfavoriet Internazionale met 1-0 verslagen. De volgende competitiewedstrijd staat aanstaande zondag op het programma, uit bij Cagliari.