Vardy door het stof: ‘Soms maken we een verkeerde keuze’

Jamy Vardy werd afgelopen zaterdag met een directe rode kaart van het veld gestuurd vanwege een harde tackle op Matt Doherty van Wolverhampton Wanderers. Op zijn Instagram-account betuigt de spits van Leicester City spijt en geeft hij aan dat hij de verkeerde keuze maakte.

Manager Claude Puel verdedigde Vardy al na afloop van de wedstrijd, maar dagen later geeft Vardy zijn eigen kijk op zijn actie. De spits beging een harde overtreding in de strijd om de bal en moest die actie bekopen met een rode kaart. De aanvaller laat weten dat hij het anders had moeten aanpakken. “Soms maken we in een split second de verkeerde keuze”, aldus Vardy. “Een klein moment kan de wedstrijd veranderen. Hier moet ik van leren en verder gaan.”

Leicester City stond al met 2-0 voor en wist die voorsprong na de rode kaart vast te houden. Vardy, vorig seizoen goed voor twintig doelpunten in de Premier League, is bestraft met een schorsing van drie wedstrijden. Hierdoor moet hij de uitwedstrijd van aanstaande zaterdag tegen Southampton aan zich voorbij laten gaan. Ook bij de wedstrijd tegen Liverpool (thuis) en het duel met zijn oude club Fleetwood Town (EFL Cup) moet hij laten schieten.