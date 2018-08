Excelsior kritisch: ‘Wat hebben wij eraan als Ajax er tien miljoen bij krijgt?'

Als het aan Ferry de Haan ligt, blijft de huidige competitieopzet van de Eredivisie onveranderd. De algemeen directeur van Excelsior voelt weinig voor bijvoorbeeld een concept waarbij het aantal teams in de Eredivisie wordt teruggebracht tot zestien en na afloop van de reguliere competitie play-offs volgen, zelfs als dat financieel veel oplevert.

De Haan is daarmee kritisch op het voorstel dat in mei werd gedaan door een speciaal ingestelde werkgroep, geleid door Ajax-directeur Edwin van der Sar (namens de topclubs), FC Groningen-directeur Hans Nijland (subtop) en PEC Zwolle-voorzitter Adriaan Visser (rechterrijtje). "De bovenkant haalt er inderdaad meer geld mee op. Maar de visie van een land kan in mijn ogen niet gaan over drie clubs", is hij kritisch in gesprek met Voetbal International.

"Er zijn ook nog vijftien andere clubs en een Keuken Kampioen Divisie waar talent opgeleid moet gaan worden", vervolgt de beleidsbepaler van Excelsior. Een Eredivisie-concept met play-offs zou een slordige 25 miljoen euro extra moeten kunnen opleveren aan kaartverkoop, sponsorpakketten en tv-uitzendingen. De Haan stelt echter dat de weerstand in de Eredivisie juist gestegen is door de nivellering.

"Wanneer Ajax, PSV en Feyenoord in een kampioenscompetitie tegen elkaar gaan spelen, zal het gevolg zijn dat de geldkloof tussen de top en de rest heel hard toeneemt", uit hij zijn zorgen. (...) "Wat hebben wij aan een miljoen extra als Ajax er tien miljoen bij krijgt? We hebben dan nog veel minder kans om te winnen."