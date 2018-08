‘Het vertrek van Ronaldo lijkt de rivaliteit met Messi beëindigd te hebben’

Lionel Messi en Cristiano Ronaldo speelden negen seizoenen lang samen in LaLiga, maar sinds het vertrek van laatstgenoemde naar Juventus deze zomer zijn de wegen van de twee supersterren gescheiden. Volgens Barcelona-trainer Ernesto Valverde is het mogelijk dat de sportieve rivaliteit tussen zijn pupil en Ronaldo voorgoed tot het verleden behoort.

De Portugese superster maakte vorige maand voor minimaal 100 miljoen euro de overstap van Real Madrid naar Juventus. "Het vertrek van Ronaldo lijkt de rivaliteit met Lionel Messi beëindigd te hebben", zo vertelt Valverde in gesprek met het officiële clubmagazine van Barcelona. "Men heeft het immers maar zelden over de één, zonder te ander te noemen."

Zonder Ronaldo kende Real Madrid afgelopen zondag overigens een prima seizoensouverture in LaLiga. Dankzij doelpunten van Dani Carvajal en Gareth Bale zegevierde de Koninklijke op eigen veld met 2-0 over Getafe. Een dag eerder had ook Barcelona geen fout gemaakt: twee treffers van Messi en een goal van Philippe Coutinho schonken de formatie van Valverde een 3-0 zege op Deportivo Alavés.

Beide titelfavorieten begonnen zodoende foutloos aan het nieuwe seizoen in de Spaanse competitie, maar Valverde is desondanks benieuwd hoe het Real Madrid zal vergaan zonder Ronaldo. "Ik denk dat heel veel mensen zich zullen afvragen hoe zijn vertrek het spel van Real Madrid zal beïnvloeden en wat het zal betekenen voor het handelen van de club op de transfermarkt, ik ook", geeft de coach van de Catalanen toe.