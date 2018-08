SC Heerenveen negeerde Ödegaard: ‘Het is een naam die hier altijd hangt’

Vitesse maakte deze week via de officiële kanalen melding van de komst Martin Ödegaard, die voor één voetbaljaargang wordt gehuurd van Real Madrid. Naar verluidt kon de talentvolle middenvelder ook terugkeren bij sc Heerenveen, waar hij de laatste anderhalf seizoen op huurbasis actief was, maar volgens Jan Olde Riekerink waren die geruchten nergens op gestoeld.

"Ödegaard is een naam die hier natuurlijk altijd hangt. Het is een jongen die nog heel veel contract heeft met mensen binnen de club. Op het moment dat hij bij Real Madrid niet verder gaat, dan gaan de geruchten natuurlijk rond", laat de trainer van de Friese club woensdag optekenen in gesprek met FOX Sports.

Het Spaanse Mundo Deportivo wist vorige week te melden dat Ödegaard zich opnieuw op huurbasis zou gaan melden bij Heerenveen. Zover kwam het echter niet, waarna Vitesse aan de haal ging met de negentienjarige Noor. Olde Riekerink benadrukt dat een terugkeer van Ödgeaard nooit serieus ter sprake is gekomen op de burelen van het Abe Lenstra Stadion. "Het is een beslissing die hij heeft genomen. Er waren wel geruchten, maar dat komt meer doordat hij een geliefde jongen is binnen de club. Of het concreet is geweest? Nee."

Ödegaard werd in januari 2017 voor anderhalf jaar door Real Madrid gestald bij sc Heerenveen. De technicus speelde in die periode 43 officiële wedstrijden voor de Friezen, waarin hij goed was voor 3 doelpunten en 5 assists. Deze zomer begon hij de voorbereiding weer bij Real Madrid, maar de Spaanse grootmacht heeft Ödegaard voorlopig niet nodig en heeft daarom besloten hem voor één seizoen onder te brengen bij Vitesse.