NAC vangt bot bij Manchester City: ‘Dan gaan we zelf op zoek’

NAC Breda is nog niet klaar op de transfermarkt. Trainer Mitchell van der Gaag ziet graag nog een spits aan zijn selectie worden toegevoegd. In de zoektocht naar een extra aanvaller gooit technisch directeur Hans Smulders zijn lijntjes uit in het buitenland.

Smulders geeft in gesprek met Voetbal International aan dat de prioriteit ligt bij een extra spits. Mitchell te Vrede is vrijwel de enige centrumspits in de selectie van NAC. “Een ander type spits die de ruimtes achter de laatste lijn van de tegenstander kan opzoeken. Kastaneer is een speler die zo’n rol kan invullen, maar we zoeken daar nog wel iemand. We bekijken de opties, er lopen gesprekken. Het is even afwachten, maar misschien is er deze week al wat te melden.”

NAC klopte al aan bij Manchester City, de club waar de Parel van het Zuiden een samenwerkingsverband mee heeft. “We hebben bij City onze wens aangegeven, maar er is op die positie niets mogelijk. Dan gaan we zelf op zoek, dat kunnen we inmiddels gelukkig”, aldus Smulders. De nieuwe spits zal vanuit het buitenland komen. “Niet in Nederland in ieder geval. Daar is het op”, klinkt het. “En dat wat nog beschikbaar is of komt, is voor grotere clubs met meer mogelijkheden ook interessant. Voor ons wordt het dan moeilijk. Grote kans dat het een spits uit het buitenland wordt dus.”

Behalve een nieuwe spits gaat NAC mogelijk ook nog de markt op voor een nieuwe keeper. Mark Birighitti vertrekt namelijk mogelijk naar Melbourne City. Smulders houdt er rekening mee dat er ook nog andere spelers kunnen vertrekken vanuit het Rat Verlegh Stadion. “Dat kan zeker nog, het is nog geen 31 augustus, je weet het nooit. We zitten ruim in de middenvelders, daar zou nog iets kunnen gebeuren. Er is bijvoorbeeld al langere tijd lichte interesse in Arno Verschueren. Dat is een interessante speler voor een aantal clubs, vooral in België.”