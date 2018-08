Cocu wil PSV beroven van middenvelder

M'Baye Niang is gewild. Naast Girondins Bordeaux, Olympique Marseille en enkele Russische en Spaanse clubs azen ook AS Monaco en Nantes op de aanvaller van Torino. (Corriere di Torino)

De gesprekken tussen Rayo Vallecano en Hatem Ben Arfa zijn stukgelopen. De club is tot de conclusie gekomen dat men niet kan voldoen aan de financiële eisen van de ex-speler van Newcastle United. (Diverse Spaanse media)

De club van trainer Phillip Cocu denkt aan Bart Ramselaar, die zijn basisplaats bij PSV niet zeker is.

Göztepe meldt zich opnieuw in Istanbul. De club slaagde er niet in om Vágner Love te huren van Besiktas en gaat nu voor Eren Derdiyok van Galatasaray. (DHA)