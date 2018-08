‘Barcelona laat middenvelder opnieuw elders ervaring opdoen’

Rafael Alcântara do Nascimento, kortweg Rafinha, gaat Barcelona verlaten. SPORT meldt dat de club uit Catalonië de middenvelder gaat verhuren aan Real Betis. In het vorige voetbaljaar werd Rafinha uitgeleend aan Internazionale.

Internazionale had de optie om de 25-jarige Braziliaan na zijn huurperiode voor een bedrag van 35 miljoen euro, plus 3 miljoen aan bonussen, over te nemen. Doordat de club in de knoei zat met de Financial Fair Play-reglementen bleven de onderhandelingen zich voortslepen en uiteindelijk kon er geen akkoord worden bereikt.

“Rafinha blijft waarschijnlijk bij Barcelona”, vertelde voormalig technisch directeur en Ariedo Braida in augustus in gesprek met Radio Sportiva. “Hij is een jongen met geweldige voetbalkwaliteiten, hij kan een wedstrijd met een enkele aanraking van de bal beslissen. Dat kan hij hier doen, maar ook ergens anders.”

De technische leiding lijkt er nu alsnog voor te hebben gekozen om Rafinha te verhuren. De linkspoot, die ook over een Spaans paspoort beschikt, speelde tot dusverre tachtig wedstrijden voor Barcelona. Daarin kwam hij tot elf doelpunten en acht assists. Zijn contract in het Camp Nou loopt nog tot medio 2020 door.