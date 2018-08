Assaidi wil contract verlengen: ‘Het is een fantastische club’

Oussama Assaidi is niet van plan om FC Twente te verlaten. De dertigjarige aanvaller degradeerde met de club uit Enschede naar de Keuken Kampioen Divisie en stelt in het programma Bij Andy in de Auto dat hij openstaat voor een nieuw contract. Zijn huidige verbintenis loopt medio 2019 af.

“FC Twente is een fantastische club, dus nu ben ik ook met hen aan het praten over hoe en wat. In eerste instantie is er veel aan mij beloofd, wat ze niet konden waarmaken”, aldus Assaidi. “Nu is Ted (van Leeuwen, red.) binnengekomen en heb ik goede gesprekken gehad. Het is een goede man.”

“Ik zit er dan ook aan te denken om FC Twente te helpen weer terug te komen naar de Eredivisie. Het is een fantastische club.” Assaidi tekende in de winter van 2016 bij FC Twente en speelde sindsdien 34 wedstrijden. Daarin was hij goed voor negen doelpunten en vier assists.

De zeventienvoudig international van Marokko kwam dit seizoen nog niet in actie, maar zegt dat het ‘de goede kant’ opgaat. “Ik heb de laatste weken van de competitie onverantwoord met pijn gevoetbald. Maar ik kon mijn niveau niet meer halen. Ik wilde het team helpen en de club. Het is een fantastische club.”