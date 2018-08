Thomas loopt zware blessure op en moet maanden toekijken

Ryan Thomas kent een valse start bij PSV. De middenvelder heeft op de training zijn kruisband gescheurd en die kwetsuur zal hem waarschijnlijk zes tot negen maanden aan de kant houden. Thomas kwam in augustus over van PEC Zwolle.

De zeventienvoudig international van Nieuw-Zeeland behoorde dit seizoen nog niet tot de wedstrijdselectie van trainer Mark van Bommel en zal zijn debuut dan ook moeten uitstellen. “Het leek een onschuldig iets, maar ik lig er heel lang uit”, reageert Thomas op de website van zijn nieuwe werkgever.

“Tijdens de keuring die je moet ondergaan voor een transfer ben ik helemaal doorgelicht, alles zag er goed uit. Bij het blocken van een bal op de training, heb ik deze blessure opgelopen. In eerste instantie leek het niet ernstig, maar we hebben voor de zekerheid een scan laten maken. En die zag er niet goed uit.”

“Het is niet leuk, maar ook dit hoort bij het leven van een topsporter. We gaan in de komende dagen bekijken wat het beste plan is en dan ga ik aan de slag.” Het PSV van Van Bommel pikte Thomas onlangs voor ongeveer drie miljoen euro op bij PEC Zwolle. Thomas speelde 143 wedstrijden voor de blauwhemden en scoorde daarin 12 keer.