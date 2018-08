Cocu heeft eindelijk beet: spits krijgt jaarsalaris van één miljoen euro

Phillip Cocu krijgt er in de voorste linie een optie bij. Fenerbahçe heeft volgens Turkse media met FC Zürich een akkoord bereikt over een transfer van Michael Frey. De 24-jarige aanvaller zal donderdag voet op Turkse bodem zetten.

De clubs waren vorige week al zo goed als akkoord, maar omdat Fenerbahçe ‘drie deadlines’ liet schieten, brak FC Zürich de onderhandelingen af. “Michi blijft bij ons”, zei bestuurder Ancillo Canepa. Frey was dermate teleurgesteld dat hij weigerde te trainen voor de bekerwedstrijd tegen Concordia. Trainer Ludovic Magnin besloot hem hierop te schorsen.

“Nu heeft hij tijd om zijn gedachten op een rijtje te krijgen”, vertelde de coach. Nu heeft Frey met zijn transfer dus alsnog zijn zin gekregen. Volgens BLICK gaat de 1 meter 89 lange spits ongeveer één miljoen euro per jaar verdienen. Door variabelen zou zijn jaarsalaris kunnen oplopen tot maximaal anderhalf miljoen.

Frey speelde voor FC Thun en BSC Young Boys alvorens hij in 2014 zijn eerste avontuur in het buitenland aanging. Hij tekende bij Lille en kwam hierna uit voor FC Luzern, opnieuw Young Boys en dus voor FC Zürich. De voormalig jeugdinternational kwam in dienst van der Stadtclub tot 16 doelpunten en 6 assists in 39 wedstrijden.