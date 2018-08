Modric en Kanté getipt: ‘We leven in tijdperk met een gebrek aan respect’

Jermaine Jenas is van mening dat Luka Modric of N'Golo Kanté de Ballon d'Or dit jaar moeten winnen. De voormalig speler van Tottenham Hotspur vond de twee middenvelders uitstekend spelen op het WK en de Engelsman wil graag zien dat ook spelers die niet alleen aanvallen, erkenning krijgen in de vorm van de Ballon d'Or.

“Ik stel vast dat we in een tijdperk leven waar er een gebrek aan respect is naar de andere voetballers, maakt niet uit wat Lionel Messi en Cristiano Ronaldo hebben gedaan. Wat ze hebben bewerkstelligd, is ongelooflijk, maar nu is het zo dat we ieder seizoen moeten kiezen tussen Messi en Ronaldo”, aldus Jenas in gesprek met Goal.

“Als je nagaat dat zelfs spelers als Andrés Iniesta en Xavi de Ballon d'Or nooit hebben gewonnen... Dan kan niemand dat. Messi en Ronaldo lijken buitenaards, maar als je naar andere spelers kijkt, zoals Modric dit jaar of Franck Ribéry een paar jaar geleden... Hij kwam gek genoeg niet eens in de buurt van de prijs.”

“Nu zit Kanté in dezelfde situatie. Maakt niet uit wat hij doet: hij krijgt wel wat erkenning, maar niet dé erkenning voor wat hij allemaal doet. Zelfs bij het winnen van het WK krijgt iemand als Paul Pogba meer lof. (...) Pogba verkoopt meer shirts en is groot op social media. Kanté oogst veel respect, maar ik verwacht niet dat hij ooit de Ballon d'Or gaat winnen”, besluit Jenas.