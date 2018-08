Bij Lille overbodige El Ghazi vindt nieuwe uitdaging in Championship

Anwar El Ghazi maakt het seizoen af in Engeland. Aston Villa maakt melding van de komst van de 23-jarige aanvaller en huurt hem van Lille, waarbij El Ghazi nog tot medio 2021 onder contract staat. Er is tevens een optie tot koop bedongen, zo bevestigt de Franse club.

El Ghazi zou ook in beeld zijn geweest bij Stade Rennes en Saint-Étienne, maar verhuist dus naar Birmingham. Hij moet de club van manager Steve Bruce helpen in de strijd om promotie naar de Premier League; the Villans staan na drie speelronden met zeven punten op de zesde plaats.

"Het is geweldig voor een club van de grootte van Aston Villa te spelen", reageert El Ghazi op de website van zijn nieuwe club. "Ik ben gisteren overgevlogen vanuit Nederland en kreeg kippenvel van mijn bezoek aan Villa Park. Ik kan niet wachten om daar te spelen en te ervaren hoe het is om voor zulke gepassioneerde fans te spelen."

Aston Villa versterkte zich eerder deze zomer met André Moreira, Axel Tuanzebe, Örjan Nyland en John McGinn. El Ghazi is dan ook de vijfde aanwinst voor het lopende seizoen. Bij Lille had hij onder trainer Christophe Galtier geen uitzicht meer op veel speelminuten. Vorig seizoen kwam El Ghazi nog tot 4 doelpunten en 4 assists in 31 wedstrijden.

El Ghazi speelde in de jeugd bij BVV Barendrecht, Feyenoord, Spartaan’20 en Sparta Rotterdam en vertrok in 2013 naar Ajax. In 99 wedstrijden schopte hij het tot 23 doelpunten en 16 assists. Hij haalde in die periode ook het Nederlands elftal en staat op twee caps. Ajax ontving ongeveer acht miljoen euro voor El Ghazi.