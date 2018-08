Ex-Feyenoorder uit frustraties: ‘Dat was voor mij het zoveelste signaal’

Gustavo Hamer heeft Feyenoord deze zomer definitief verlaten met een transfer naar PEC Zwolle. De 21-jarige middenvelder werd vorig seizoen door de Rotterdammers verhuurd aan FC Dordrecht en ook dit seizoen leek Hamer op weinig minuten te mogen rekenen bij Feyenoord. De jongeling voelde zich bij de huidige bekerwinnaar niet echt serieus genomen.

“Ik vroeg wat ik moest doen om nog beter te worden. Minuten maken, was het enige antwoord dat ik kreeg”, zegt Hamer in gesprek met Voetbal International. De middenvelder, die ook als vleugelverdediger uit de voeten kan, is nog wel trots op het feit dat hij bij Feyenoord heeft gespeeld, maar had met verschillende mensen een moeilijke band.

“Ik ben heel trots op de club, maar niet op hoe ze met mij zijn omgegaan. Nadat ik de overstap had gemaakt vanuit de jeugd, heeft geen enkele trainer mij nog aangesproken op wat ik anders of beter kon doen. Dat zat mij persoonlijk erg dwars, net als mijn ontwikkeling”, vertelt Hamer, die de strijd om de Johan Cruijff Schaal vorig seizoen als voorbeeld neemt.

"Ik wist al dat ik verhuurd zou worden aan FC Dordrecht, maar ik mocht nog niet weg. Bart (Nieuwkoop, red.) kon niet spelen, ik was de stand-in van Kevin Diks. Met nog een kwartier te spelen ging Kevin naar de kant. De trainer (Giovanni van Bronckhorst, red.) bracht Sofyan Amrabat. Dat was voor mij het zoveelste signaal.”