Koeman had De Jong al eerder in vizier: 'Anders had hij er al bij geweest’

Frenkie de Jong kreeg woensdagmiddag te horen dat hij voor het eerst is opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal. Oranje speelt begin september tegen Peru en Frankrijk en de middenvelder van Ajax is voorlopig van de partij. Bondscoach Ronald Koeman noemt de selectie van De Jong geen verrassing: “Hij ontwikkelt zich heel erg goed.”

Koeman vertelt via de kanalen van de KNVB dat de jongeling al eerder bij de selectie had kunnen zitten, maar dat hij toen geblesseerd was. “Anders had hij er al bij geweest, zeker in de voorselectie”, aldus de keuzeheer van Oranje, die tot dusver alleen wedstrijden met Oranje afwerkte die in het teken stonden van uitproberen. “Er is een evaluatie gemaakt na die interlands.”

“Tijdens die wedstrijden zijn er goede dingen geweest, maar ook zaken waar we ons in willen verbeteren. Met de speelwijze willen we grotendeels verder.” De interland op 6 september tegen Peru staat in het teken van het afscheid van Wesley Sneijder, die zijn 134ste wedstrijd gaat spelen voor Oranje. “Wesley is het voetballen niet verleerd en krijgt genoeg speeltijd.”

“De rest van het elftal is dus gericht op het volgende duel: in de Nations League tegen Frankrijk. Dat is een uitdaging. We weten dat de groep met Frankrijk en Duitsland erg sterk is. Frankrijk is de wereldkampioen en er is geen beter moment om ze te treffen. We weten dan waar we staan. Het is ene mooie uitdaging, we kunnen aan de bak", besluit Koeman.