Ronaldo erkent: ‘Wat ik kan zeggen: kleine details maken een groot verschil’

Cristiano Ronaldo maakte deze zomer de overstap naar Juventus en veel media meldden dat de staande ovatie na de prachtige omhaal van de Portugees tegen de Italiaanse topclub in de Champions League en rol heeft gespeeld bij de overgang. Ronaldo beaamt in gesprek met DAZN dat de liefde van de Juventus-fans hem hielp bij zijn beslissing.

“Sommige dingen in het leven gebeuren met een reden, dat was hier ook het geval. Ik had niet verwacht dat ik voor deze club zou spelen, maar het is op een natuurlijke manier verlopen. Zoals iedereen weet is Juventus een van de beste clubs ter wereld, dus dat heeft mijn beslissing makkelijker gemaakt. Natuurlijk, wat ik bij Real Madrid heb gedaan, is ongelooflijk.”

“Ik heb alles gewonnen bij de club, maar om hiernaartoe te gaan, was een makkelijke beslissing”, stelt Ronaldo, die toegeeft dat de reacties op zijn speciale goal tegen Juventus enige invloed had. “Sommigen zeggen ja, anderen nee. Wat ik kan zeggen: de kleine details maken een groot verschil. En wat ik in het stadion zag, hielp, als ik eerlijk mag zijn. Jammer genoeg maakte ik dat doelpunt tegen mijn huidige club, maar hoe dan ook: het is verleden tijd.”

“Het was naar mijn mening de beste goal uit mijn loopbaan. Toen de mensen gingen applaudiseren, dacht ik: wow! Het verraste me enorm, want dit was me nog nooit overkomen. Een ongelooflijk moment”, aldus Ronaldo, die zegt goed met de druk te kunnen omgaan. “Het is niet makkelijk, maar soms houd ik ervan om onder druk te presteren. Positieve druk. Het hoort erbij, het hoort bij CR7 zijn. Het is geen probleem, ik weet hoe ik ermee moet omgaan.”