Emanuelson tekent bij: ‘Echte Amsterdammer, maar heel blij in Utrecht’

FC Utrecht weet zich langer verzekerd van de diensten van Urby Emanuelson. De Eredivisionist maakt woensdagmiddag bekend dat het contract van de geroutineerde middenvelder is opengebroken en verlengd tot medio 2020. Zijn vorige verbintenis in Stadion Galgenwaard liep een jaar eerder al af.

Utrecht haalde de 32-jarige Emanuelson ruim een jaar geleden binnen, nadat hij jarenlang in het buitenland actief was voor achtereenvolgend Sheffield Wednesday, Hellas Verona, Atalanta Bergamo, AS Roma, Fulham en AC Milan. Sinds zijn komst kwam de zeventienvoudig Oranje-international al tot veertig officiële wedstrijden voor Utrecht. In de eerste twee wedstrijden van het nieuwe seizoen had de geboren Amsterdammer een basisplaats.

"Met zijn ervaring speelt Urby een belangrijke rol in de selectie", stelt directeur voetbalzaken Jordy Zuidam op de website van de club. "Urby is een speler, die met zijn voetballend vermogen extra kwaliteit aan de selectie toevoegt. Dat wij al in dit stadium van deze jaargang zijn contract hebben verlengd, schept duidelijkheid en rust voor zowel de speler als de club en dat is bijzonder prettig."

De ex-Ajacied zegt zelf heel blij te zijn dat hij voor Utrecht kan blijven voetballen. "Het mooie van mijn carrière is dat ik een goede en een slechte kant heb gekend", aldus Emanuelson. "Je merkt daardoor dat de nieuwsgierigheid heel erg aanwezig is bij de spelersgroep. Ik ben ontzettend blij dat ik bij Utrecht kan voetballen. Ondanks dat ik een echte Amsterdammer ben, heb ik dat altijd uitgesproken."