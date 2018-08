Ronaldo: ‘Hij gaat zoals ik worden, ik zou hem graag dingen willen bijleren’

Cristiano Ronaldo ruilde Real Madrid deze zomer in voor een dienstverband bij Juventus. Ronaldo won met de Koninklijke vier keer de Champions League en de Portugees international heeft de ambitie om met de topclub uit Turijn wederom het miljardenbal te winnen, zo geeft hij aan in gesprek met DAZN.

“Ik wil de Champions League winnen met Juventus”, zegt de 33-jarige aanvaller, die tot de zomer van 2022 heeft getekend bij Juventus. “We focussen ons op dat doel, samen met mijn teamgenoten, maar het wordt geen obsessie. We gaan het stap voor stap doen en dan gaan we het zien of het dit jaar wordt, of volgend jaar of het jaar daarop.”

“Het doel van de club is de competitie te winnen, de beker en natuurlijk om ons best te doen in de Champions League”, aldus Ronaldo, die ook wordt gevraagd naar de toekomst van zijn zoon Cristiano junior. “Hij is erg competitief ingesteld. Hij was niet zoals ik toen ik een kind was. Hij houdt er niet van om te verliezen.”

“Hij gaat zoals ik worden. Daar ben ik honderd procent van overtuigd. Ik zou hem graag wat dingen willen bijleren, maar uiteindelijk bepaalt hijzelf wat hij gaat doen. En hij krijgt altijd mijn steun daarin. Maar natuurlijk wil ik graag dat hij een voetballer wordt, omdat hij ook een passie ervoor heeft", besluit de wereldster.