‘Mini-Spalt’ bij Duitsland: terugkeer van Mesut Özil valt niet uit te sluiten

Exact een maand geleden maakte Mesut Özil zijn afscheid als international van Duitsland wereldkundig. Zijn besluit leek definitief, maar volgens BILD valt een terugkeer in het nationale elftal niet uit te sluiten. Bondscoach Joachim Löw en teammanager Olivier Bierhoff proberen in contact te komen met de middenvelder. Ze willen de deur voor een rentree van Özil niet sluiten, mits hij zich tijdig verontschuldigt, aldus de krant.

Met name Löw wil nog altijd met de 29-jarige spelmaker samenwerken. Er is zodoende sprake van een Mini-Spalt, ofwel een kleine opening. De bestuurders van de Duitse voetbalbond (DFB) zouden echter geen voorstander zijn van de terugkeer van Özil. Voor hen is hij verworden tot 'persona non grata', na de wijze waarop de breuk tot stand kwam. De middenvelder van Arsenal was naar eigen zeggen het slachtoffer van 'racisme en respectloosheid' nadat hij op de foto ging met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan.

In dienst van het Duitse elftal kwam Özil tot 92 interlands en 23 doelpunten. Hij werd in 2014 wereldkampioen met Duitsland en speelde twee van de drie groepswedstrijden op het afgelopen WK in Rusland. Hij voelde zich na de ophef rond zijn persoon 'ongewenst', gaf Özil aan in een uitgebreid statement. "De behandeling die ik heb gekregen van de DFB en vele anderen maakt dat ik niet langer het shirt van de nationale ploeg van Duitsland wil dragen."