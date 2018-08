Koeman beschikt mogelijk niet over Cillessen vanwege blessureleed

Jasper Cillessen heeft woensdagochtend op de training een ribblessure opgelopen, zo meldt Barcelona. De ernst van de kwetsuur bij de tweede doelman van de Catalaanse grootmacht wordt onderzocht door de club, zo klinkt het. Het is mogelijk dat Cillessen de komende wedstrijden met het Nederlands elftal aan zich voorbij moet laten gaan.

Op 6 september speelt het Nederlands elftal een oefenwedstrijd tegen Peru. Het duel met de Zuid-Amerikanen zal in het teken staan van het afscheid van Wesley Sneijder. De recordinternational, 133 interlands, zal voor het laatst uitkomen in het shirt van Oranje. Op 9 september wacht de confrontatie met Frankrijk in het kader van de Nations League.

Cillessen is door bondscoach Ronald Koeman opgenomen in de voorselectie van Oranje, maar wellicht is de ex-Ajacied de komende tijd dus niet inzetbaar. Cilessen werd de laatste weken in verband gebracht met een transfer, aangezien hij graag meer minuten wil maken. Het lijkt er echter op dat de Nederlander ook dit seizoen vaak op de bank moet plaatsnemen vanwege de aanwezigheid van Marc-André ter Stegen.