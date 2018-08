Directeur Excelsior wil quotum voor aantal jeugdspelers in Eredivisie-selecties

Ferry de Haan pleit voor een verplicht aantal jeugdspelers in de selecties van clubs uit de Eredivisie. De algemeen directeur van Excelsior zou graag zien dat de KNVB en de Eredivisie zich daarover buigen in de vergaderingen die worden gevoerd over de plannen om het betaald voetbal in Nederland te veranderen.

Volgens De Haan is het voor de vooruitgang van het Nederlands voetbal essentieel dat eigen jeugdspelers 'vlieguren' maken. "Ze moeten niet ondersneeuwen omdat een of andere Oostblokker minder geld vraagt en de voorkeur krijgt", stelt de beleidsbepaler van Excelsior in een interview met Voetbal International.

De Haan ziet dat er zowel in de Eredivisie als in de Keuken Kampioen Divisie volop buitenlandse huurlingen opduiken. "Zo kan je niet verwachten dat op termijn het niveau van het Nederlands elftal stijgt", oordeelt hij. "Zeker niet nu de internationals niet meer automatisch naar Barcelona en Manchester United gaan. Het zou goed zijn als er een quotum komt voor een minimum aantal jeugdspelers in de selecties."

Een quotum aan jeugdspelers heeft volgens De Haan meerdere voordelen. Het leidt ertoe dat alle clubs gaan investeren in hun opleiding en dat is een vereiste om als land hogerop te komen, beweert De Haan. "Nu is het vrij. Met als gevolg dat clubs die volop geld, tijd en energie steken in de basis van ons voetbal misschien degraderen, terwijl een club met een batterij buitenlandse huurspelers zich makkelijk handhaaft."