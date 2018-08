PSV met vijf spelers hofleverancier bij voorselectie van Van de Looi

Erwin van de Looi heeft 27 spelers opgenomen in de voorlopige selectie van Jong Oranje voor de aankomende EK-kwalificatieduels met Engeland en Schotland, zo meldt de KNVB woensdagmiddag. Donderdag 6 september speelt Jong Oranje op Carrow Road in Norwich tegen Engeland en dinsdag 11 september is op De Vijverberg Schotland de tegenstander.

Van de Looi, de nieuwe bondscoach van Jong Oranje, maakt op 31 augustus zijn definitieve selectie bekend. Nederland staat momenteel na zes wedstrijden tweede in de poule, met vijf punten achterstand op koploper Engeland en drie punten voorsprong op nummer drie Schotland. Het EK 2019 wordt van 16 tot 30 juni gehouden in Italië en San Marino.

Aan het toernooi doen twaalf landen mee. De negen groepswinnaars plaatsen zich direct voor het eindtoernooi en Italië is als organisator direct geplaatst voor het toernooi. San Marino speelt wel in de EK-kwalificatie. Daarnaast spelen de vier beste nummers twee nog play-offwedstrijden voor de laatste twee plekken van het EK. Deze play-offduels staan gepland voor in november 2018. PSV is met vijf spelers hofleverancier, AZ, Feyenoord en sc Heerenveen leveren drie spelers, Ajax één.

De voorlopige selectie:

Doel: Justin Bijlow (Feyenoord), Indy Groothuizen (ADO Den Haag), Yanick van Osch (PSV), Joël Drommel (FC Twente)

Verdediging: Rick van Drongelen (Hamburger SV), Kevin Diks (Fiorentina), Denzel Dumfries (PSV), Thomas Ouwejan (AZ), Bart Nieuwkoop (Feyenoord), Jeremiah St. Juste (Feyenoord), Justin Hoogma (TSG 1899 Hoffenheim)

Middenveld: Carel Eiting (Ajax), Teun Koopmeiners (AZ), Juninho Bacuna (Huddersfield Town), Bart Ramselaar (PSV), Pablo Rosario (PSV), Pelle Clement (Reading FC), Pelle van Amersfoort (SC Heerenveen), Michel Vlap (SC Heerenveen)

Aanval: Oussama Idrissi (AZ), Arnaut Danjuma Groeneveld (Club Brugge), Gervane Kastaneer (NAC Breda), Jay-Roy Grot (VVV Venlo), Ferdi Kadioglu (Fenerbahce), Richairo Zivkovic (KV Oostende), Donyell Malen (PSV), Sam Lammers (SC Heerenveen)