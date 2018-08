‘Stap naar Manchester United zou te groot zijn geweest voor Kluivert’

Patrick Kluivert hoopte dat zijn zoon Justin nog een seizoen bij Ajax zou blijven, maar is desondanks blij met de ontwikkeling die de aanvaller doormaakt bij AS Roma. Zondag debuteerde Kluivert met een invalbeurt tegen Torino (0-1 zege) en hij was meteen belangrijk, door de assist te leveren bij het prachtige doelpunt van Edin Dzeko.

In gesprek met La Gazzetta dello Sport zegt Kluivert senior 'heel tevreden' te zijn over de prestaties van zijn zoon. "Hij is niet iemand die vaak praat, maar hij kan goed luisteren en is gemotiveerd", legt de assistent-bondscoach van Kameroen uit. "Ik had gehoopt dat hij nog een jaar bij Ajax zou blijven, maar hij heeft zijn keuze gemaakt. Ik vind Roma een goede club voor hem. De stap naar de Premier League zou voor hem te groot zijn geweest."

Kluivert junior kan zich goed ontwikkelen onder de vleugels van trainer Eusebio Di Francesco, zo denkt zijn vader. "Hij komt op mij over als een trainer die zich altijd goed voorbereidt en die spelers beter kan maken. Dat is wat Justin nodig heeft. Hij is een harde werker, maar ook iemand die graag leert. Hij moet veel meters maken om hetzelfde te bereiken als ik heb gedaan, maar hij heeft zijn talent bewezen. Hij heeft het karakter en de tijd om een prachtige carrière te krijgen."

Het is voor de negentienjarige Kluivert zaak om 'met beide benen op de grond te blijven staan'. Als hij nu al naar Manchester United was gegaan, zo vermoedt zijn vader, was dat een 'te grote sprong' geweest. "Roma is een grote club, maar de druk ligt daar lager. Bij Roma is het geen verplichting om alle wedstrijden te winnen. Het is voorlopig de ideale plek voor Justin", aldus de voormalig international van Oranje. "En daarna … Wie droomt er niet van Barcelona? Dat gezegd hebbende: het Italiaanse voetbal zit in de lift en daar kan Justin van profiteren."