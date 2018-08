‘Aankoop van dertig miljoen al maanden niet gezien bij Real Madrid’

Fábio Coentrão speelde vorig seizoen op huurbasis voor Sporting Portugal en had deze zomer moeten terugkeren bij Real Madrid. AS weet woensdagochtend echter te melden dat de Portugese vleugelverdediger deze zomer zijn gezicht nog niet heeft laten zien op trainingscomplex Valdebebas, ondanks dat zijn contract bij de Koninklijke nog tot medio 2019 loopt.

Een bron heeft aan de Spaanse krant laten weten dat de Portugees waarschijnlijk met een personal trainer zijn conditie op peil houdt. Coentrão heeft tevens al 62 dagen niets van zich laten horen op social media. Bij Real Madrid heeft niemand hem dit seizoen nog gezien, al had trainer Julen Lopetegui al laten weten dat de vleugelverdediger niet in de plannen voorkomt. Zijn contract, met een jaarsalaris van vier miljoen euro, loopt nog één jaar door.

Volgens O JOGO is Sporting Portugal momenteel in ieder geval niet in de markt voor Coentrão, die afgelopen seizoen op huurbasis voor de club tot 44 wedstrijden kwam. De verdediger zou niet meer op een voetbalveld hebben gestaan sinds zijn laatste wedstrijd voor os Leões, waarin met 2-1 verloren werd van Aves. Coentrão staat sinds de zomer van 2011 onder contract bij Real Madrid.

De Koninklijke telde destijds dertig miljoen euro neer om de verdediger los te weken bij Benfica. In 2014 werd het contract van Coentrão met vijf jaar verlengd, waardoor hij nog tot medio 2019 vastligt in de Spaanse hoofdstad. AS schrijft dat de Portugees Real totaal 55 miljoen euro heeft gekost, omdat hij ook nog eens 25 miljoen aan salaris heeft opgestreken. In seizoen 2015/16 verhuurde Real hem een seizoen aan AS Monaco.